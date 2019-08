Eddie Hearn, le promoteur du boxeur britannique Anthony Joshua, a défendu lundi à Londres, son idée controversée d’organiser la revanche contre l’Américain Andy Ruiz Jr en Arabie saoudite pour les titres IBF, WBA et WBO des lourds, estimant que « ça peut changer la boxe ».

Le combat Joshua-Ruiz II aura bien lieu le 7 décembre 2019 dans une petite ville d’Arabie saoudite, Dariya, six mois après la défaite surprise du Britannique au Madison Square Garden.

« Il y a eu beaucoup de pourparlers au sujet de l’endroit où se tiendrait le combat. Pour nous, il fallait aller quelque part où on croit à la boxe, où on a une vision », s’est défendu Hearn devant la presse. « Nous devons comprendre qu’il existe un monde autre que Cardiff et Madison Square Garden. Cet événement pourrait changer la boxe pour toujours », a-t-il ajouté, évoquant d’autres événements sportifs majeurs organisés dans le Royaume saoudien. « Regardez tous les événements qui se sont déroulés là-bas avant nous : il y a eu la Formule 1, le circuit européen de golf (EPGA, Ndlr), la Supercoupe d’Italie et le catch », a énuméré l’homme d’affaires, convaincu que « « ça sera un moment emblématique pour la boxe».

Amnesty International a vertement critiqué le choix de l’Arabie saoudite, évoquant un record de violations des droits de l’homme, l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, et la guerre menée par ce pays au Yémen. L’homme d’affaires voit, au contraire, le bénéfice de la tenue de ce choc des titans en Arabie saoudite, pour faire évoluer les mentalités : « Il y a du changement là-bas, ils essaient de le faire par le sport.» « Les gens croient qu’on ne doit pas aller en Arabie saoudite, ou que les femmes ne sont pas les bienvenues au spectacle. Mais les hommes et les femmes sont les bienvenus », a-t-il martelé.

Depuis sa défaite par KO à la 7e reprise, Anthony Joshua, alors invaincu, tente de réhabiliter son image abîmée en activant la clause de revanche que son camp avait pertinemment incluse dans le contrat.