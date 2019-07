On n’a pas encore terminé les huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations qui se poursuivra jusqu’au 19 juillet prochain en Egypte et on a déjà enregistré plusieurs surprises créées par ces sélections dites « petites » face à celles « favorites » en puissance. Ce qui pose actuellement plusieurs questions. La première grosse surprise de cette CAN-2019 a été provoquée par la «novice» sélection malgache qui a terminé première de son groupe «B» ! Après un premier match nul avec la Guinée, les Barea (surnom de la sélection malgache) ont renversé le Burundi (1-0) avant de sortir le grand jeu face au Nigeria de John Mikel Obi. Le Madagascar remporte la partie (2-0) et se classe premier du groupe. Une illustration des plus saluées pour une formation qui arrive pour la première fois en coupe d’Afrique des nations. Il est important de remarquer que la surprise Madagascar peut s’expliquer, en premier lieu, par la nouvelle formule à 24, au lieu de 16. Celle-ci a permis d’inviter de nouveaux pays à la table des festivités, comme Madagascar qui n’a pas hésité à se resservir.

Les Zébus du Français Nicolas Dupuis ont étonné tout le monde en terminant premiers de leur poule, devant le Nigeria, qu’ils ont même battu (2-0). Ironie du sort, ce même Nigeria, qui, devant le champion d’Afrique en titre, le Cameroun, a créé une autre « petite surprise » en éliminant cet autre favori en puissance dans un match qui a connu beaucoup de bouleversements avant que les Super Eagles du Nigeria n’écartent les Lions indomptables du Cameroun (3-2). Les Nigérians ont décroché leur place en quarts grâce à un doublé d’Odion Ighalo (19’, 63’) et un but d’Alex Iwobi (66’), alors que Stéphane Bahoken (41’) et Clinton Njie (44’) ont marqué pour les Lions camerounais. Mais, juste auparavant, une autre grosse surprise s’est écrite dans l’histoire de cette CAN-2019 en particulier et dans cette compétition continentale d’une manière générale. Il s’agit du Bénin qui a éliminé le Maroc lors du premier 8e de finale, au terme d’un match étouffant et totalement dominé par les Lions de l’Atlas. Avec courage, les Écureuils ont remporté la séance de tirs au but (4-1) après la fin du match sur un score de parité (1-1). C’est la première sensation de cette coupe d’Afrique où les Écureuils accèdent aux quarts de finale de la compétition pour la première fois de leur histoire. Et jusqu’à l’écriture de ces lignes, la dernière grosse surprise de cette CAN a été celle provoquée au stade international du Caire par l’Afrique du Sud. L’Egypte, qui partait grande favorite de ce huitième de finale, a été éliminée à la surprise générale. Le match a été globalement très terne, avec, certes, beaucoup de tirs de part et d’autre, mais peu de tentatives cadrées (8 au total). C’est finalement les Sud-Africains qui ont profité de ce scénario pour aller inscrire l’unique but de la rencontre à la 87’, par l’intermédiaire de Thembinkosi Lorch. Et c’est alors une énorme désillusion pour les Pharaons, qui faisaient figure de favoris pour cette compétition, emmenés par leur star Mohamed Salah. Reste à savoir si l’Afrique du Sud et le Bénin vont poursuivre l’écriture de leur « très belle page d’histoire » de la CAN face à d’autres « favoris en puissance » lors des quarts de finale. Le Bénin rencontrera le Sénégal alors que l’Afrique du Sud affrontera le Nigeria. Comment expliquer toutes ces surprises ? D’abord, le football en lui-même a comme charme justement de pouvoir enregistrer des « surprises ». Il n y a qu’à jeter un coup d’œil au « rétroviseur » pour s’en apercevoir. D’autre part, il faut aussi noter que pendant que certaines sélections marquent le pas, vivant sur leur passé d’éternels favoris, d’autres sélections progressent. Le football africain évolue et ce n’est donc plus une surprise que de voir ces «petites équipes» battre ces «grands favoris». C’est là où on remarque parfaitement des sélections qu’on dit faibles qui émergent finalement, s’appuyant notamment sur des individualités qui jouent dans les grands clubs européens. Et là, il faut aussi ajouter cette « volonté » et cette « hargne » qui caractérisent les joueurs à se surpasser devant des favoris en puissance.

Il y a aussi le fait que c’est le premier tournoi à 24 sélections qui donnent aussi la chance à plusieurs sélections d’émerger et justement de créer ces surprises, vrai charme du football avec toutes les sensations procurées : positives pour les vainqueurs et négatives pour les vaincus. « Le football n’est pas une science exacte », ce qui fait que d’autres surprises peuvent être enregistrées dans les jours qui viennent.