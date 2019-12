Le nouveau sélectionneur de la Roumanie, Mirel Rãdoi, a indiqué qu’il voulait avoir au sein de son effectif l’attaquant algérien du CFR Cluj, Billel Omrani. Le technicien roumain a déclaré : « À l’heure actuelle, il y a deux joueurs étrangers qui m’intéresse, des joueurs qui pourraient être naturalisés, Omrani et Cardoso. Ce sont deux joueurs que j’aime beaucoup et nous aurons une discussion au niveau de la Fédération.». Et d’ajouter :

« Nous ne pouvons pas faire les procédures pour le match face à l’Islande. Nous devons voir exactement les procédures légales, s’il a la nationalité, par exemple, de qui, grand-père, arrière-grand-père, s’il a un passeport. » Le buteur de 26 ans a inscrit 12 buts et offert 3 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues. Pour rappel, le joueur formé à l’Olympique de Marseille était proche de rejoindre les Champions d’Afrique lors du dernier regroupement selon la presse roumaine.