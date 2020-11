La Russie contestera à partir d’aujourd’hui devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) sa mise au ban des grandes compétitions décrétée pour 4 ans par l’Agence mondiale antidopage (AMA), épilogue d’un rocambolesque affrontement au parfum de Guerre froide. Exaspéré par les tricheries russes à répétition, le gendarme mondial du dopage avait demandé une audience publique, à la hauteur du pire scandale de dopage d’Etat depuis des décennies, venu démentir l’illusion d’un sport de plus en plus «propre». Mais faute d’accord entre les parties, les trois arbitres désignés par le TAS examineront cette affaire à huis clos jusqu’au vendredi 5 novembre, dans un lieu de Lausanne tenu secret, avant de rendre leur décision à une date non communiquée. Sans équivalent dans l’histoire de la justice sportive, ce litige concentre les attentes: celles des athlètes russes, menacés de 4 ans sans compétitions de prestige; de l’AMA, qui a déployé des efforts d’enquête inédits; et du monde sportif, CIO en tête, à 8 mois des jeux Olympiques de Tokyo. En janvier déjà, le patron de l’instance olympique, Thomas Bach, avait appelé le TAS à trancher sans ambiguïté, «car s’il y a de la place pour l’interprétation», alors les Fédérations internationales pourront avoir des lectures différentes «et cela conduirait à la confusion totale». Juridiquement, le cadre est plus clair qu’avant les JO de Rio en 2016 - où l’AMA avait recommandé une exclusion des sportifs russes refusée par le CIO -, ou avant ceux de Pyeongchang en 2018, où le TAS avait blanchi 28 sportifs russes suspendus à vie par le CIO, au grand dam des instances mondiales. Il s’agit, cette fois, de valider ou non la panoplie de sanctions proposées en décembre 2019 par l’AMA et refusées par l’agence antidopage russe, Rusada, en raison du trucage des fichiers informatiques du laboratoire antidopage de Moscou pour la période 2011-2015. Dans leur rapport consulté par l’AFP, les limiers de Montréal établissent deux types de manipulation: la suppression des traces de contrôles antidopage positifs, et l’introduction de faux échanges visant à compromettre Grigory Rodchenkov, ex-directeur du laboratoire devenu le principal informateur de l’AMA, et deux de ses adjoints. Loin de se limiter aux escarmouches d’experts en informatique, l’affaire remonte à 2010, implique les services secrets et le ministère russe des Sports, et a attisé les tensions entre Moscou et les instances sportives perçues comme des instruments de domination occidentale.