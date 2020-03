La sanction du huis clos infligée aux trois clubs algérois CR Belouizdad, MC Alger et USM Alger est maintenue et sera appliquée dès la levée des mesures préventives prises contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). «Suite aux nouvelles mesures concernant l'organisation des rencontres sans public dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, la LFP informe les clubs que les décisions prises par la commission de discipline au sujet des matchs à huis clos sont maintenues. Elles seront appliquées une fois levées ces mesures préventives», a écrit la LFP sur son site. Le CRB, le MCA et l'USMA devaient purger leur sanction d'un match à huis clos lors de la 22e journée prévue samedi, dimanche et lundi prochains.