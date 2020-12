La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20) qui se trouve à Tunis depuis samedi, afin de prendre part au tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui aura lieu du 15 au 27 décembre et qui sera qualificatif à la CAN-2021, effectuera son dernier entraînement, aujourd'hui, avant d'aborder la compétition. La délégation algérienne, conduite par Amar Bahloul, membre du Bureau fédéral, et Mohamed Saâd, secrétaire général de la Fédération algérienne de football, a rejoint l'aéroport Carthage de Tunis à bord d'un vol spécial affrété par la compagnie Air Algérie. Pour aborder ce tournoi, le sélectionneur de l'Equipe nationale des moins de 20 ans (U20), Saber Bensmaïn, a convoqué 30 joueurs, dont 8 évoluant à l'étranger. D'ailleurs, à ce sujet, le coach national a salué la décision de l'UNAF d'autoriser les sélections à bénéficier d'un effectif de 30 joueurs pendant le tournoi, et ce, pour parer à toute éventuelle défection qu'engendrerait le coronavirus (Covid-19). «C'est très important d'avoir un effectif de 30 joueurs, chose qui va nous permettre d'avoir plus de variantes dans notre jeu, mais surtout faire tourner l'équipe, d'autant plus que nous allons disputer quatre matchs en l'espace de 12 jours. Ce serait impossible de jouer tout le tournoi avec le même onze», a indiqué Bensmaïn.

Pour bien préparer ces joutes, la sélection algérienne a effectué pas moins de six stages depuis septembre. Mais, Bensmaïn a reconnu que l'équipe n'est pas encore prête sur le plan physique: «Nous ne sommes pas encore prêts à 100% sur le plan physique, du moment qu'on n'est pas encore compétitifs. Nous avons disputé des matchs amicaux qui nous ont permis de rester optimistes. On pourra avoir une idée assez claire sur le potentiel de cette équipe dès le premier match du tournoi, nous aurons même une idée sur nos adversaires.»

Et d'ici au premier match contre le pays hôte, le coach national Saber Bensmaïn a prévu plusieurs séances d'entraînement pour mettre en place sa stratégie et arrêter le onze de départ contre les «Aigles de Carthage». A noter, au passage que la sélection des U20 débutera le tournoi face à la Tunisie le 15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de Radès, avant de défier la sélection marocaine le

18 décembre, puis la Libye, le 21 du même mois. Les coéquipiers d'Aymen Rahmani (MC Alger) bénéficieront de deux jours de repos avant de boucler le tournoi face à l'Egypte le 24 décembre.

La sélection, qui n'aura pas la tâche facile lors de ce tournoi, compte bien jouer ses chances à fond avec l'objectif de décrocher l'un des deux billets qualificatifs à la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 en Mauritanie. «Notre objectif est clair: se qualifier pour la CAN-2021, sans faire de fixation sur nos adversaires. Dans ce genre de rendez-vous, affronter le pays hôte dès le début ou une autre équipe importe peu, l'essentiel est de bien démarrer», a déclaré le sélectionneur national.

A rappeler enfin que le tournoi, prévu aux stades Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se déroulera sous forme de mini-cham-pionnat de cinq journées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie

(14 février - 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes. Outre le pays organisateur, trois pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental. Il s'agit de la Gambie, de l'Ouganda et de la Tanzanie.