Les 34 athlètes algériens (21 garçons et 13 Filles) retenus pour les prochains Championnats arabes des moins de 18 ans, prévus du 4 au 7 juillet 2019 à Tunis (Tunisie), effectueront un stage bloqué du 27 juin au 2 juillet prochain, à l’hôtel El Mahdi de Staouéli, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAA).

«Les entraîneurs chargés de l’encadrement des ces 34 athlètes sont attendus sur le lieu du stage le 27 juin, à partir de 14h» a précisé la FAA dans un communiqué, en annonçant que le départ à Tunis est programmé le 2 juillet, à 6h30, alors que le retour est prévu le 8 du même mois, à 20h50.»

Les représentants algériens dans ces Championnats arabes d’athlétisme ont été sélectionnés par la direction des jeunes talents sportifs de la FAA en fonction de leurs résultats.

L’édition 2019 verra la participation d’environ 350 sportifs représentant

14 pays (la Tunisie, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Liban, le Sultanat d’Oman, le Koweït, l’Egypte, le Qatar, le Yémen, la Somalie, l’Irak, le Maroc, la Libye et les Emirats arabes unis, ont précisé les organisateurs.

Chez les filles, la DJST a retenu Manar Fadoua Abider (5000m marche), Nesrine Begoug (heptathlon), Chaïma Bennadji (triple saut), Nihad Bousba (Hauteur/heptathlon), Rahil Hamel (100m/haies), Mokhtaria Harizi (800m), Nouara Lamzaoui (800m), Ismahane Mekki (2000m)Yasmina Meziane (2000m), Darina Hadil Rezik (hauteur), Ghania Rezzik (800m/1500m/3000m), Ikram Fatma-Zohra Tadjine (marteau) et Melissa Touloum (5000m marche).

Chez les garçons, les couleurs nationales seront représentées par Abderrahmane Aloui (10 000m marche), Abdennour Ameur (10 000m marche), Mohamed-Skander Bahbouh (disque), Karim Belmahdi (2000m/3000m), Merwan Benarbia (400m), Mohamed Benmansour 110m/haies), Salaheddine Benoumessad (2000m steeple), Ayoub Bensabra (décathlon), Abdelmalek Benziada (disque/marteau), Mohamed Bouchillaouène (perche), Badreddine Boudrah (hauteur), Abderrahmane Daoud (3000m), Mohamed Dellouche (décathlon), Mohamed-Ali Gouaned (400m/800m), Mohamed Guerfi (perche), Aïssa Lefilef (1500m), Akram Menghour (800m), Mohamed-Ziad Redjechta (poids), Soualah Mohamed (800m), Ayoub Taleb (1500m) et Abdeslam Touati (3000m).