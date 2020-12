Les séries olympiques de la sélection algérienne de voile (RSX et Laser Standard) effectueront un stage de préparation, du 14 au 24 décembre à l’Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques d’Alger-Plage (Alger), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAV). Dans une déclaration à l’APS, le président de la FAV, Hacène Djilali, a indiqué que ce « stage qui regroupera 12 athlètes, est en prévision des prochaines échéances internationales, à savoir, les jeux Olympiques de Tokyo (JO-2020) et les Jeux méditerranéens d’Oran en 2022». « Les athlètes convoqués passeront les tests PCR, prévus par le protocole sanitaire avant le début du regroupement », a-t-il ajouté. Ce stage de la sélection nationale avait été reporté à deux reprises à cause de la hausse des cas de Covid-19 au niveau national durant le mois de novembre. La sélection nationale a déjà effectué trois stages de préparation en vue des importantes échéances internationales à venir. Le premier au mois d’août, puis un second en septembre et le dernier en octobre, toujours à l’Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques. Lors des prochains jeux Olympiques d’été, prévus du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo, deux athlètes algériens ont déjà décroché leur qualification. Il s’agit de Hamza Bouras et Amina Berrichi sacrés champions d’Afrique en octobre 2019. Concernant la spécialité Laser Standard, la FAV espère bénéficier d’une invitation (wild-card) pour permettre au tandem Wassim Ziani - Karassane Maliya de participer à ces Olympiades.Un espoir plus que permis pour la voile algérienne, car la Fédération internationale devrait proposer un quota de 18 wild-cards aux nations qui n’ont pas réussi à qualifier leurs véliplanchistes pour Tokyo, selon la même source.

Liste des athlètes concernés par le stage

RSX : Hamza Bouras - Ramzy Boudjatit - Amina Berrichi - Katia Belabès, Lina Ait-Ali Slimane, Fayçal Benceraia, Ramy Boudrouma, Islem Benaka.

Laser Standard Ziani Wassim - Karassane Maliya, Maissa Abdelfatah, Oussama Benceraia.