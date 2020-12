L'Equipe nationale de handball, s'envolera, dimanche prochain pour la Pologne, via Paris, pour poursuivre sa préparation, en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier), a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne (FAHB).«On devait partir mercredi, mais on a dû repousser notre départ de 24 heures, pour pouvoir récupérer le visa d'un de nos joueurs. Ce décalage n'aura pas d'incidence sur notre programme en Pologne, sauf qu'on va perdre une journée d'entraînement là-bas», a indiqué à l'APS le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne (FAHB) Abdelkrim Bechkour. Ce premier stage pré-compétitif devait débuter le 9 décembre, avant d'être décalé pour des raisons d'ordre administratif. Au cours de ce regroupement, qui s'étalera jusqu'au 30 décembre, les coéquipiers e Mustapha Hadj Sadok (Al-Wakrah/ Qatar) disputeront 5 matchs amicaux, dont 3 dans le cadre d'un tournoi prévu du 27 au 29 décembre.«Tout a été ficelé concernant ce premier stage à l'étranger. Nous allons jouer à deux reprises face à Pologne les 21 et 22 décembre, avant d'aborder le tournoi de Varsovie du 27 au 29 décembre. La Biélorussie a déclaré forfait et sera remplacée par la Suisse ou l'Egypte, selon les derniers échos», a-t-il ajouté.

Outre la Pologne (pays hôte) et l'Algérie, ce tournoi verra également la participation de la Russie. Un 6e et dernier test amical pourrait être programmé sur place, précise la même source. En stage à Alger depuis le 1er décembre, les joueurs du sélectionneur français, Alain Portes, vont devoir aborder leur premier rendez-vous précompétitif, après plusieurs mois loin de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). «Les joueurs travaillent dans les meilleures conditions, ils sont motivés. Grâce à ce stage en Pologne, ils vont pouvoir rejouer et retrouver leurs sensations», a souligné Bechkour. En prévision de ce déplacement pour la Pologne, les membres de la délégation algérienne ont été soumis, lundi dernier, aux tests du Covid-19, dont les résultats étaient attendus hier. Le Sept national enchaînera par la suite avec un second stage précompétitif à Manama (Bahreïn) prévu à partir du 6 janvier, avec au menu deux matchs amicaux face à la sélection locale les 8 et 10 janvier. Le départ pour le Caire se fera à partir de Manama le 11 janvier.Au Mondial-2021, l'Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).En Egypte, les «Verts» vont signer leur retour sur la scène mondiale après avoir brillé par leur absence lors des éditions de 2017 en France et 2019 en Allemagne et au Danemark.