La sélection algérienne des moins de 17 ans de football poursuit son stage entamé, lundi dernier, au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) qui s'étalera jusqu'au 28 décembre, dans le cadre de sa préparation pour le tournoi de l'UNAF qui aura lieu en janvier à Alger et sera qualificatif pour la CAN-2021. Durant ce stage, la sélection algérienne pourrait affronter en amical son homologue sénégalaise les 26 et 28 de ce mois, selon la Fédération algérienne de football (FAF). Pour ce nouveau rassemblement, le sélectionneur national, Mohamed Lacete, a adressé une convocation à 31 joueurs, dont 16 évoluent dans des championnats étrangers.L'ensemble des joueurs a répondu présent, sauf Adam Dougui des Queens Park Rangers qui n'a pu quitter l'Angleterre, isolée en raison de l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus, a expliqué la FAF. Les jeunes de Mohamed Lacete seront soumis à un programme chargé durant cette semaine de préparation, où les coéquipiers de Hamza Boualem auront l'honneur d'inaugurer le terrain, en gazon naturel, «T3» du Centre technique national en compagnie de l'Académie U17 FAF de Khemis Miliana lors d'une confrontation amicale.

Liste des joueurs convoqués:

- Hamza Boualem (USM Alger), Boumengouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui Salah Eddine (Académie FAF), Khoumani Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR Belouizdad), Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Académie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC), Belas Brahim (CR - Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie), Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB Tadjenanet), Zaïmeche Rafik Moataz (Paradou AC), Benahmed Zineddine (RC Relizane), Abdellaoui Noham (AS Saint-Etienne/ France), Aid Alamin Mohemed (Olympique lyonnais/ France), Beghdadi Yanis (Stade de Reims/ France), Boukemouche Amine (Union Sportive d'Orléans/ France), - Dougui Adam (Queens Park Rangers/ Angleterre), Hadji M'hamed Younes (Stade de Reims/ France), Khetir Rayan (ex-Olympique de Marseille/ France), Kraouche Rayan Mehdi (FC Metz / France), Lagha Yanis Alladoum (Olympique lyonnais/ France), Lounici Mohand Mokrane (FC Sochaux/ France), Mahious Nadir (Montrouge FC 92 / France), Moussaoui Imran (Olympique de Marseille/ France), Nottebaere Djbril (Amiens SC/ France), Ouali Massile (En Avant Guingamp/ France), Ouchouache Anis (Amiens SC/ France), Zuliani Edhy Yvan (Toulouse FC/ France).