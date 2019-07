La sélection algérienne féminine de cyclisme poursuit son stage de préparation à Tikjda (Bouira), en prévision des Jeux africains 2019 dont les épreuves de la petite reine sont prévues du 19 au 25 août prochain à Rabat (Maroc). Composée de six éléments dont une junior, la sélection féminine de cyclisme se prépare activement à Tikjda (Bouira), sous la conduite des entraîneurs, Nesrine Madani et Abdelkrim Touabti. Le programme des Jeux de Rabat comprend le VTT le 19 août, le contre-la-montre par équipe le 21, le contre-la-montre individuel le 23 et la course en ligne le 25 août. Les cinq filles seniors seront du voyage pour le Maroc puisque la sixième est une junior, Yasmine Bouzenzen, intégrée au stage en prévision des Championnats arabes qui auront lieu prochainement en Egypte.