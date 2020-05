D'aucuns savent qu'il y a une douzaine de jours, la CAF avait adressé une correspondance à l'ensemble des Fédérations et associations qui lui sont affiliées, les exhortant à lui communiquer les décisions et autres planifications des compétitions nationales (cham-pionnats et coupes) de la saison en cours, à l'arrêt pour la plupart depuis le mois de mars dernier, en raison de la pandémie du coronavirus. De plus, la CAF a même fixé une date limite aux Fédérations, en précisant qu'elle devra recevoir leurs réponses «d'ici le 5 mai 2020». Depuis, certaines Fédérations ont décidé d'annuler carrément leurs compétitions bien avant cette date alors que d'autres ont reporté leur décision finale respective et ce, selon leurs responsables politiques et suivant l'évolution de la pandémie du coronavirus. La FAF avait proposé au MJS une feuille de route dans l'éventualité d'une reprise des compétition tout en refusant catégoriquement d'entendre parler d'une quelconque saison blanche. Et dimanche dernier, lors de la réunion MJS - FAF - LFP, il a été décidé que la reprise des compétitions dépendra des décisions du gouvernement et de la Commission nationale du suivi de l'évolution du coronavirus. La date limite de la CAF est, donc, largement dépassée et c'est certainement ce qui explique pourquoi elle a organisé, lundi dernier, une conférence bilatérale avec la direction technique nationale (DTN) à travers son premier responsable, Ameur Chafik, pour rester informé de la situation pandémique et de son influence sur l'activité du football dans le pays. Dans un communiqué publié sur son site Internet, la FAF a cité l'ordre du jour de cette réunion, entre autres, le point sur les décisions du gouvernement pour lutter contre le Covid-19 le point sur les décisions de l'association-membre concernant la ligue professionnelle ainsi que de la manière avec laquelle est effectué le travail quotidien (depuis le domicile, depuis le siège de l'association-membre, par vidéoconférence, pas de travail du tout).

Le dernier sujet de l'ordre du jour a été de savoir quelle activité le département technique mène-t-il (ou a mené) durant cette période de confinement. Cette réunion constitue une réponse de la FAF à la demande de la CAF émise aux différentes Fédérations du continent sur la situation actuelle des championnats/coupes locales ainsi que les stratégies envisagées pour finaliser les compétitions, qu'elles soient terminées ou pas. Ceci pour permettre à la CAF de «mettre en place un plan d'organisation pour les compétitions interclubs de la saison prochaine. Elle pourra déterminer à l'avenir dans quelle mesure elle pourra être flexible avec l'engagement des équipes».