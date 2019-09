Avec trois défaites consécutives, dont deux à domicile depuis le début de l’exercice, la situation du Paradou AC, équipe drivée par le Portugais Francisco Chalo, devient véritablement inquiétante. Elle avait perdu son premier match en déplacement à Biskra (0-1) avant de s’incliner face au MC Alger (1-2) à Bologhine et s’effondrer samedi soir face à la JS Kabylie sur le même stade (0-3). Paradoxalement, et

entre-temps, le Paradou AC, club créé en 1994, s’est permis une première qualification dans sa jeune histoire pour les 16es de finale de la coupe de la CAF en disposant de l’équipe guinéenne de l’IC Kamsar. L’équipe du PAC a bien impressionné pour une première participation dans cette compétition, notamment après avoir gagné le match-aller (3-0) à Alger. Au prochain tour, elle affrontera les Tunisiens du CS Sfax. Ces trois défaites commencent à inquiéter le club, qui a toujours trouvé des solutions à quelques départs de ses anciens joueurs. Mais cette fois-ci, c’est apparemment différent. Si les départs de Bensebaini, Attal et El Melali, n’ont pas eu beaucoup d’impact sur l’évolution du club dirigé par Hassen Zetchi, frère de Kheïreddine, le patron de la FAF, traverse une très mauvaise passe depuis le départ de trois éléments à savoir Zakaria Naidji, Haithem Loucif et le dernier en date, Hicham Boudaoui. Pour certains spécialistes et observateurs, le départ des trois derniers cadres s’est bien fait sentir au moment où l’équipe n’est parvenue à inscrire qu’un seul but en trois matchs, alors que la défense en a encaissé six, ce qui ne reflète nullement la composante de l’équipe, avec des joueurs pétris de qualités. Et c’est là, où intervient la seconde remarque des spécialistes et observateurs, expliquant ces mauvais résultats de l’équipe sur un plan beaucoup plus psychologique. Il se pourrait que les jeunes joueurs de Chalo ne soient plus concentrés sur la préparation de leurs matchs de championnat, mais surtout préoccupé par la meilleure manière de faire comme leurs coéquipiers pour changer d’air et opter pour un championnat européen. Dans les deux cas, les responsables de l’équipe se doivent de réfléchir à la meilleure manière d’opérer pour que l’équipe reprenne sa dynamique des bons résultats. Mais à en croire le coach Chalo, « il n’y a pas lieu de s’inquiéter ». En effet, à l’issue de la lourde défaite de samedi dernier face à la JS Kabylie, le Portugais a déclaré, entre autres : « Il n y a pas le feu à la maison et le PAC pourra sortir la tête de l’eau lors des prochains matchs de championnat », avant d’insister pour réconforter les fans de l’équipe en indiquant : « Il ne faut pas s’inquiéter et l’équipe va se relever lors des prochains matchs. »