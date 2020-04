Le joueur de l’Equipe nationale seniors de tennis, Mohamed Hassan, a estimé que les sportifs en Algérie et à travers le monde passent par « une situation difficile » après l’arrêt total des compétitions en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mais la « santé des personnes demeure une priorité ». « Je dois avouer que c’est compliqué pour les sportifs dans les différentes disciplines de ne plus s’entraîner mais ce n’est pas aussi grave car la santé passe avant tout. C’est une sage décision d’appliquer le confinement partiel ou général pour empêcher la propagation du coronavirus », a indiqué Hassan, sociétaire de l’AS Sûreté nationale, à l’APS. Pour garder la forme, le tennisman continue à s’entraîner chez lui, suivant un programme « bien chargé ». « Nos calendriers ont été chamboulés mais la santé passe avant tout. Cette situation doit être gérée de la meilleure façon par les sportifs pour garder la forme. Moi par exemple, je m’entraîne quotidiennement dans la cour de la maison en faisant beaucoup d’exercices physiques », a-t-il fait savoir. Pour rappel, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé la semaine dernière de prolonger la suspension, jusqu’au 19 avril, de toutes les manifestations sportives, dans le cadre des mesures de prévention face à la propagation du Covid-19. Ces mesures préventives concernent aussi la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des activités et sorties en plein air ainsi que l’organisation des assemblées générales des structures d’animation sportives, entre autres.