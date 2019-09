Très remonté après la défaite de Metz contre Amiens (1-2), samedi en Ligue 1, le gardien de but algérien, Alexandre Oukidja, s’est montré particulièrement cru en zone mixte. En effet, le champion d’Afrique souhaite faire le nécessaire pour trouver « les coupables ». « On voulait faire un très bon match à domicile contre un concurrent direct, on a su régler nos problèmes sur les entames de match, mais malheureusement on fait toujours des erreurs individuelles qui se paient cash. Il faudra surtout avoir des responsabilités, on ne peut pas se cacher dans ce métier, on fait de la vidéo chaque semaine. On va travailler là-dessus, et désigner les «coupables», même si c’est un bien grand mot, pour les faire réagir », a expliqué le Grenat.