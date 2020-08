Quand Gianni Infantino sera-t-il auditionné par la justice suisse? Sous le coup d'une procédure pénale depuis le 30 juillet, le président de la Fédération internationale de football (FIFA) attend d'être convoqué par le procureur extraordinaire Stefan Keller. Actuellement en congé, le magistrat a ouvert une enquête visant Infantino et le procureur général Michael Lauber, chargé des investigations en lien avec la FIFA de 2015 et 2019 et démissionnaire le 24 juillet. «Nous n'avons simplement rien à cacher», a écrit le patron du football mondial dans une lettre envoyée, jeudi 6 août, aux 211 Fédérations nationales membres de la FIFA. Infantino y donne sa version des faits concernant les trois rencontres informelles (sans procès-verbal à la clé) que lui et Lauber ont eues en 2016 et 2017. Lesquelles valent aux deux hommes, ainsi qu'à un ami magistrat du président de la FIFA, intermédiaire lors de deux réunions secrètes, d'être dans le collimateur de la justice helvétique. «Nous rejetons catégoriquement la moindre suggestion de méfait commis par le président de la FIFA», a écrit la numéro deux de la FIFA, Fatma Samoura, et son adjoint Alasdair Bell, dans une missive envoyée, samedi 8 août, aux membres du gouvernement de la FIFA. Visé par plusieurs dénonciations pénales, dont une anonyme, Infantino a confié la défense de ses intérêts, dans le cadre de cette procédure pénale, à trois avocats mandatés par la FIFA. Interrogée par Le Monde, l'instance explique qu'elle paie leurs honoraires dans la mesure où, «quand Infantino a rencontré Lauber, il faisait son travail pour la FIFA et la représentait». «La lettre de Keller a été adressée à Gianni Infantino en sa qualité de président de la FIFA, ajoute l'organisation. La FIFA est aussi touchée en tant qu'institution par l'enquête, tout comme Gianni Infantino est touché personnellement.»