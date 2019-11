La direction du MC Oran a jugé « dérisoire » le montant de la subvention allouée par l’APC de la ville, estimée à 10 millions DA, refusant catégoriquement de la récupérer.

Selon le directeur général du MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani, l’APC d’Oran n’a pas estimé son club à sa juste valeur en lui accordant un tel montant « au moment où d’autres formations de l’élite perçoivent des aides plus importantes de la part des autorités de leurs villes respectives ». La polémique suscitée par le montant de la subvention en question coïncide avec une situation financière très compliquée que connaît la trésorerie des Hamraoua, contrainte de s’acquitter dans l’immédiat d’un montant de près de 15 millions DA représentant les dettes d’anciens joueurs. Par ailleurs, les joueurs Zine Eddine Mekkaoui et Amine Hamia ont comparu samedi devant le conseil de discipline du club. Ils ont été sanctionnés par la ponction d’un mois de salaire en plus de s’entraîner avec l’équipe de réserves pendant 15 jours.