Le grand jour pour le Mouvement olympique algérien arrive. Aujourd’hui à 10h, quatre candidats se présenteront pour la présidence du Comité olympique et sportif algérien (COA), lors de l’Assemblée générale élective, qu’abritera le siège de l’instance en question. Quatre candidats et non des moindres : Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney, Soumia Fergani, ex-députée à l’APN et première arbitre internationale de football, Sid-Ali Lebib, ancien président du COA (1993-1996) et ministre de la Jeunesse et des Sports, et Mabrouk Kerboua, ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Par ailleurs, la candidature de l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et actuel président de la Fédération algérienne d’escrime, Raouf Salim Bernaoui, a été rejetée, conformément à l’ordonnance n°07-01 du 1er mars 2007, relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions, pourrait constituer un obstacle à sa candidature. De par le fait que les quatre candidats aient occupé par le passé, plusieurs postes de responsabilité au sein des instances sportives nationales et internationales, cela augure une course intense pour le poste suprême, en succession à Mustapha Berraf démissionnaire au mois de mai dernier. Le prochain président, le 14e du COA depuis sa création, en 1963, avec à sa tête feu docteur Mohand Maouche, s’engagera à contribuer à l’achèvement du mandat olympique et accompagner les athlètes en vue des jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Dans leur campagne, les quatre candidats tiennent le même discours, ou presque. Ils affirment que leur objectif primordial et de « redorer le blason du COA ». Deuxième vice-président de l’instance, olympique, Hammad a déclaré, entre autres : « Je veux ramener la cohésion et la stabilité à notre instance olympique, qui a traversé dernièrement des moments difficiles. Je veux aussi contribuer au retour à la sérénité au sein de l’instance olympique et à conférer une harmonie aux relations avec l’ensemble des partenaires du Mouvement sportif national. » Lebib, qui ambitionne de reprendre les commandes, ira dans le même sens, en indiquant : « Le temps presse, il faudra se retrousser les manches et se mettre au travail. On est à un an des JO et à quelques encablures des JM d’Oran. Il faut absolument faire en sorte que les zizanies qui pourrissent et ternissent l’image de notre sport cessent. » Actuellement membre du bureau exécutif du COA, Kerboua ambitionne de donner une nouvelle impulsion à l’instance olympique à travers une révision des textes régissant les Fédérations sportives nationales : « Le président d’une Fédération nationale doit être protégé par les pouvoirs publics, pour qu’il soit à la hauteur des attentes de ceux qui l’ont propulsé à la tête de l’instance fédérale. » Soumia Fergani, qui veut être la première femme à présider le COA, croit en ses chances et annonce la couleur : « Je connais parfaitement la maison, étant membre de l’AG du COA depuis 2016. J’ai aussi un parcours assez riche dans le monde du sport, une riche expérience et un bagage intellectuel assez conséquent me permettant de prétendre à ce poste. » La concurrence s’annonce d’ores et déjà rude entre les quatre candidats.