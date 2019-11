Suite à l’humiliation subie samedi contre l’Eintracht Francfort (1-5), le Bayern Munich a annoncé, dimanche, le limogeage de l’entraîneur Niko Kovac. Si Hans-Dieter Flick va assurer l’intérim, plusieurs noms circulent déjà pour succéder au Croate. Du côté des techniciens libres, les pistes Massimiliano Allegri et José Mourinho sont forcément évoquées. Si L’Equipe classe le Special One parmi les favoris en rappelant qu’il a récemment commencé à prendre des cours d’allemand, RMC indique toutefois que les dirigeants recherchent un entraineur prônant un jeu léché, ce qui exclurait cette piste. Très réputé outre-Rhin et sans club depuis son départ du RB Leipzig, Ralf Rangnick représente une piste moins prestigieuse, mais tout à fait envisageable, alors que L’Equipe cite aussi les Français Laurent Blanc et Arsène Wenger, mais pas parmi les favoris. Parmi les techniciens actuellement en poste, les Roten rêvent de Jürgen Klopp mais l’Allemand n’a évidemment aucune chance de quitter Liverpool… Le nom d’Erik ten Hag, auteur d’un formidable travail à la tête de l’Ajax Amsterdam, circule aussi. Récemment, le club néerlandais a affirmé qu’il ne bloquera pas le technicien en cas de belle opportunité, mais un départ en pleine saison paraît tout de même difficilement envisageable. En revanche, il n’est pas exclu que la porte s’ouvre pour Mauricio Pochettino, de plus en plus contesté à Tottenham. A priori, l’actuel 4e de Bundesliga ne va pas se presser et devrait attendre une grosse semaine, jusqu’à la prochaine trêve internationale, avant de trancher.