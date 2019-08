L’été a été marqué par la participation et la consécration algérienne en coupe d’Afrique des nations en égypte. Les Verts avaient brillamment soulevé le trophée, ce qui donne de l’appétit à tous les joueurs, locaux ou expatriés, de prétendre à une place sur l’échiquier de Djamel Belmadi. Pour y parvenir, confirmer en club, notamment en championnat, dont le coup d’envoi sera donné aujourd’hui. Chaque joueur ambitieux est appelé à donner le meilleur de lui-même afin de taper dans l’œil du sélectionneur national, d’autant plus que ce dernier ne cesse de répéter que les portes sont ouvertes à tout le monde. Cela promet, espère-t-on, une saison différente des précédentes sur tous les plans. Quoique pour une journée inaugurale, et même si de belles affiches sont au programme, il ne faudra pas s’attendre à un niveau assez élevé, d’autant plus que toutes les équipes sortent d’une préparation intensive, faisant que les joueurs sentiront, à coup sûr, leurs jambes lourdes. Ce n’est qu’au fil des matchs qu’il faudra, ainsi, s’attendre à voir un niveau à la hauteur des attentes.

Le champion sortant, l’USM Alger, sort d’un été troublant après la série de problèmes connus en raison du blocage du compte du club, suite à l’affaire de la société ETRHB, détentrice de la majorité des actions de la SSPA. Le départ massif des cadres de l’équipe et le recrutement de joueurs, pour la plupart inconnus au bataillon, a fait craindre le pire aux supporters. Mais à leur grand bonheur, leur équipe a débuté par une précieuse victoire au Niger, au tour préliminaire de la Champions League, face à Sniped (2-1). Ce soir, les supporters ne pourront voir évoluer leur équipe pour le début du championnat, étant donné que le match face à l’ES Sétif, programmé à partir de 20h au stade Omar Hamadi de Bologhine se jouera à huis clos.

Un peu plus tôt, soit à partir de 17h, le vice-champion d’Algérie, la JS Kabylie, qui a gagné petitement en C1 face aux Soudanais d’Al Merreikh, ira défier une équipe en pleine reconstruction, à savoir le NA Hussein-Dey. Étant donné que le stade du

20-Août d’Alger n’est pas prêt pour ce début de saison, cette rencontre est programmée au stade du 1er-Novembre de Mohammadia. Sur le papier, Hubert Velud et ses protégés partent avec la faveur des pronostics, mais le jeune entraîneur nahdiste, Rezki Remane, et ses petits loups ne veulent pas se laisser faire.

L’autre affiche de cette journée aura lieu à Béchar lorsque la JS Saoura recevra le CS Constantine. L’équipe locale, qui a raté de peu le podium à la fin de la saison dernière, veut se racheter sous la conduite d’un entraîneur qui fait à peine ses débuts, à savoir Mustapha Djelit. Ce dernier, qui vient tout juste de raccrocher les campons, se lance dans une nouvelle aventure de mener son équipe vers le haut du tableau. Il débutera par un sérieux test face à une équipe constantinoise, drivée par Denis Lavagne, laquelle veut retrouver son lustre d’antan.

Autre match à huis clos, celui qu’abritera le stade du 8-Mai 1945 de Sétif, entre les deux nouveaux promus, le NC Magra et l’ASO Chlef. Un match programmé à Sétif en raison de la non-homologation du stade de Magra. Deux équipes qui veulent marquer leur présence parmi les équipes de l’élite dès cette première journée, ce qui annonce une partie des plus ardues pour les antagonistes.

En plus du NCM, le CA Bordj Bou Arréridj se voit aussi contraint de recevoir le CR Belouizdad, ce soir à 20h, en dehors de ses bases, soit au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa. Les deux équipes se sont renforcées quantitativement et qualitativement et veulent, ainsi, frapper fort d’entrée.

Les Belouizdadis ont déjà donné un aperçu de leurs aptitudes lors du tour préliminaire de la coupe de la CAF en s’imposant, sans forcer, samedi dernier, face à Coton Tchad (2-0) au stade du 5-Juillet, et se présenteront, donc, pour confirmer. Ce soir à 21h, l’autre promu en Ligue 1, l’US Biksra, recevra le Paradou AC, qui a déjà annoncé la couleur en coupe de la CAF en s’imposant (3-0), vendredi dernier, face aux Guinéens du CI Kamsar, pour une première historique des Pacistes en compétition internationale. Les Biskris, eux, et après une préparation digne de ce nom, veulent marquer de plus belle leur retour en Ligue 1 après une accession bien méritée.

Demain à 21h, c’est le stade du 5-Juillet d’Alger qui abritera la seule rencontre du jour, et opposera, en soirée, le MC Alger à l’AS Aïn M’lila. Les Mouloudéens partent avec la faveur des pronostics, certes, mais toujours est-il que la vigilance est de mise pour les protégés du revenant Bernard Casoni, qui se sont renforcés qualitativement dans les trois compartiments.

Samedi, c’est le derby de l’Ouest qui est au programme au stade Zabana d’Oran. Deux équipes en difficulté se croisent, à savoir le MC Oran et l’USM Bel Abbès à partir de 20h45. Les équipes ont vécu des moments très difficiles cet été sur tous les plans et veulent, de ce fait, tourner cette page en entamant le championnat sur une bonne note.