Dans la maison du NA Hussein Dey, rien ne tourne désormais rond. L'équipe ne gagne toujours pas après 6 matchs joués en championnat, et pointe à la 18e position au classement général. Un homme est, désormais, dans l'oeil du cyclone, à savoir l'entraîneur Nadir Leknaoui. Vendredi dernier, à l'occasion de la réception du leader du championnat, l'ES Sétif, dans le cadre de la mise à jour du calendrier, l'enfant de Annaba savait pertinemment que son avenir dépendait du résultat de cette rencontre, comptant pour la mise à jour du calendrier. Au final, le résultat n'a pas été en faveur des siens, qui se sont inclinés (0-1), sur un but de Ammoura. À l'issue de cette partie, Leknaoui a annoncé sa décision de quitter le navire, avouant que sous sa houlette, l'équipe a complètement raté son entame de saison, en engrangeant trois petits points seulement sur 18 possibles. Selon des sources, une réunion devait avoir lieu, hier, entre le coach et ses responsables afin de trouver un compromis pour une séparation à l'amiable. Mais qui le remplacera? La direction fera-t-elle le bon choix pour permettre à l'équipe de sortir la tête de l'eau? Ce sont, entre autres, autant de questions que se posent les inconditionnels des Sang et Or. Selon certaines sources, plusieurs entraîneurs sont sur les tablettes des frères Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir. Déjà, il y a ceux qui connaissent bien la maison pour avoir drivé l'équipe par le passé, à l'image de Azzeddine Aït Djoudi, actuellement sans club, ainsi que Billel Dziri, qui se trouve sur un siège éjectable au CABB Arréridj. Il y aussi une proposition de Aziz Abbès, entraîneur du WA Tlemcen, ainsi que Liamine Bougherara, qui vient de quitter son poste à l'USM Bel Abbès. Dès que le départ de Leknaoui sera consommé, la direction confiera à ses assistants l'intérim jusqu'à ce que le nouvel entraîneur soit désigné, et ce, dans l'optique de préparer le match de vendredi prochain face à l'ASO Chlef, au stade du 20-Août, dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1. Par ailleurs, nous apprenons que Leknaoui ne risque pas de chômer longtemps, puisqu'il aurait été approché par les responsables de l'USMBA pour remplacer Bougherara. La valse des entraîneurs commence de plus belle dans le championnat algérien. Le NAHD ne déroge pas à la règle, lui qui avait consommé, la saison dernière, quatre entraîneurs, à savoir Rezki Remane, Lakhder Adjali, Azzedine Aït Djoudi et Fouad Bouali.