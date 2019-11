Dans les prochains mois, l’une des priorités du FC Barcelone sera de dénicher un nouvel avant-centre afin de préparer la succession de Luis Suarez, qui aura 33 ans en janvier prochain. L’Uruguayen ne représente donc plus l’avenir du club catalan. Et comme Le 10 Sport le révélait en exclusivité, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des pistes explorées par la direction du Barça. D’ailleurs, toujours selon nos informations, l’attaquant gabonais n’est pas pressé à l’idée de prolonger son contrat avec Arsenal. Et Mundo Deportivo confirme la tendance, en révélant que Pierre-Emerick Aubameyang est bien une option sérieuse pour le FC Barcelone. Et sa situation à Arsenal pourrait faciliter la tâche du Barça. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le Gabonais souhaite disputer la Ligue des Champions et ne prolongera pas son bail avec les Gunners sans C1. L’été prochain, il ne lui restera donc qu’un an de contrat. Une aubaine pour les Catalans.