Pourtant auteur d’une saison pleine avec Manchester City, Riyad Mahrez vient de vivre deux grosses déceptions coup sur coup en démarrant sur le banc des remplaçants les matchs de Ligue des champions face au Real Madrid (2-1) la semaine dernière et samedi contre l’Olympique Lyonnais (1-3). Entré en jeu à la 56e minute du quart de finale face aux Gones, l’international algérien a adressé 13 minutes plus tard un amour d’ouverture à Raheem Sterling, et celle-ci a permis de faire toute la différence sur le seul but de son équipe, inscrit par Kevin De Bruyne. Une action qui prouve, aux yeux de nombreux internautes, que l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, a eu tort de se passer du Fennec au coup d’envoi. Sur les réseaux sociaux, le technicien a été fustigé pour son choix.