La sélection tunisienne U19 de handball s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Championnat du monde de la catégorie, organisé en Macédoine, en battant la Serbie 25-23, lundi, pour le compte de la 5e et dernière journée du tour préliminaire (groupe D). Le Sept tunisien, qui avait remporté une autre victoire face au Brésil (26-25) et concédé trois défaites devant l’Islande (20-25), l’Allemagne (15-36) et le Portugal (24-30), termine le premier tour à la 4e position (4 pts), synonyme de qualification aux 8es de finale. Le Portugal (10 pts), vainqueur plus tôt du Brésil (36-29), l’Allemagne (8 pts) et l’Islande (6 pts), ont déjà composté leur billet pour le prochain tour.