La sélection tunisienne des U20 s'est qualifiée pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 en Mauritanie en s'imposant dimanche à Radès face à la Libye (1-0), lors de la 3e et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF). L'unique but de la partie a été marqué par Chiheb Laâbidi (85'). Grâce à cette victoire, la Tunisie rejoint le Maroc, qualifié, jeudi dernier, à la faveur du match nul obtenu face aux Libyens (1-1). L'équipe algérienne a quitté le tournoi précocement, en terminant à la dernière place au classement avec un point seulement. Les coéquipiers d'Aymen Rahmani ont entamé la compétition en faisant match nul face à la Tunisie (1-1), avant de s'incliner à deux reprises: face au Maroc et à la Libye sur le même score (1-0). Pour rappel, l'Egypte, qui devait prendre part à ce tournoi qualificatif, a été obligée de se retirer en raison de la découverte de plusieurs cas positifs au Covid-19 chez les joueurs. Le tournoi s'est déroulé sous forme d'un mini-championnat au bout duquel les deux premiers se sont qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14 février - 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes. Avec la qualification de la Tunisie, les 12 nations devant prendre part à la CAN-2021 des U20 sont désormais connues. Il y aura aussi la Mauritanie (pays hôte), la Gambie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique, la Namibie, le Ghana, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Cameroun et le Maroc.