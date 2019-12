Le message n’est pas bien passé. Si l’intention n’était très certainement pas mauvaise, le Corriere dello Sport n’a pas atteint le but recherché avec sa Une de jeudi dernier. C’est même tout l’inverse qui s’est produit. Dans son édition du jour, le quotidien italien a choisi le titre «Black Friday» pour accompagner la photo de l’attaquant de l’Inter Milan, Romelu Lukaku, et du défenseur central de l’AS Rome, Chris Smalling, qui s’affrontaient, hier soir, en ouverture de la 15e journée de Série A. Dans un contexte particulièrement tendu en raison des nombreux cas de racisme qui ont entaché le football italien depuis le début de la saison, cette Une passe mal. Si cela pouvait partir d’une bonne intention, avec une volonté de critiquer le racisme en mettant en avant deux joueurs en grande forme depuis leur arrivée en Italie l’été dernier, le message est maladroit. « Les deux joueurs prennent une position forte contre le racisme. Ils sont le symbole de la résurrection de leurs équipes », peut-on lire notamment dans les pages du quotidien italien. Mais ce commentaire ne suffit pas à empêcher la polémique.

« L’intention de l’article était en fait positive. Mais ce titre a totalement éclipsé le message antiraciste contenu dans les pages », a déclaré le responsable stratégique auprès de la Roma, Paul Rogers, à la BBC. Lancés dans une lutte contre le racisme qui gangrène le football italien, les clubs du Calcio ont réagi sur les réseaux sociaux pour manifester leur incompréhension. «Le football est une passion, une culture et une fraternité. Nous sommes et nous serons toujours contre toute forme de discrimination», a écrit l’Inter.

« Il est tout à fait inacceptable de voir une ignorance aussi désinvolte à l’égard du racisme. Nous ne resterons pas silencieux sur cette question...», a lancé le Milan AC. L’AS Rome a aussi fait part de son incompréhension en reprenant la Une sur Twitter, alors que la Fiorentina s’est contentée d’un « sans voix » . Une tentative pour le moins ratée...