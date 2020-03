Joueur essentiel de la Juventus à la fin des années 90 (1996-2001), Zinedine Zidane a laissé son empreinte du côté du Piémont. Vainqueur de deux titres de champion, et deux fois finaliste de la Ligue des champions avec le club turinois, « Zizou », n’a jamais été oublié par les supporters ni même par les dirigeants passés et actuels de la Vieille Dame. A tel point, d’ailleurs que ces derniers rêveraient de faire revenir l’entraîneur tricolore, pour prendre en charge l’équipe des Cristiano Ronaldo et autres Leonardo Bonucci. Le président turinois, Andrea Agnelli, serait ainsi prêt à mettre les moyens nécessaires pour attirer Zidane. D’après le Dailymail, Agnelli aurait dans l’idée de proposer un contrat avoisinant les 8 millions d’euros sur 3 ans, au technicien tricolore. Les deux hommes sont par ailleurs en très bons termes et Zinedine Zidane retourne volontiers passer des vacances dans le Piémont de temps à autre. Evidemment, cela ne suffit pas pour appuyer un intérêt éventuel du Français pour un retour à Turin.

Mais sa situation du côté de Madrid pourrait en être une beaucoup plus éclairante. Vainqueur du Clasico (2-0) le 1er mars dernier, Zidane s’était alors très certainement sorti d’un bien mauvais pas. Alors qu’il restait sur trois matchs de rang sans victoire (dont une défaite en championnat face à Levante, et une autre en Ligue des champions contre Manchester City), le coach madrilène avait su stopper l’hémorragie au meilleur des moments. Mais reste désormais à savoir, comment se terminera cette saison pour le Real qui est donc en ballottage défavorable en LdC, est certes leader de la Liga, mais avec seulement un point d’avance sur le FC Barcelone, et qui peut donc encore tout perdre. Ou en tout cas ne rien gagner. Si le jeu de chaises musicales venait à être actionné, le départ de « Zizou » entraînerait alors le départ logique de Maurizio Sarri côté Juventus, et libérerait une place pour Mauricio Pocchetino… ou Massimiliano Allegri, sur le banc du Real.

Lui aussi ancien coach de la Juve, Allegri avait été sondé fin 2018 lorsque Zidane avait quitté le club merengue, mais avait refusé par loyauté envers Turin.

Deux ans plus tard, l’Italien de 52 ans pourrait finalement poser ses valises au Bernabeu. Mais tout cela semble encore très, très loin.

FC Barcelone : Ter Stegen loin d’un départ

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2014, Marc-André ter Stegen s’est très vite imposé dans les buts barcelonais. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs portiers de la planète et attise la convoitise de plusieurs clubs étrangers. Le Bayern, la Juventus et le PSG l’ont régulièrement approché au cours des dernières années. Mais l’international allemand ne devrait pas quitter le Barça dans les mois à venir. En effet, Marc-André ter Stegen est « heureux au FC Barcelone ». Et la direction catalane n’a pas l’intention de perdre son gardien de but. Mieux, le président catalan Josep Maria Bartomeu envisage un nouveau bail pour son gardien de but numéro un. ESPN révèle que les dirigeants barcelonais seraient sur le point d’ouvrir les négociations avec le clan Ter Stegen pour une prolongation de contrat. Une extension de bail assortie d’une belle revalorisation salariale. À noter que le joueur de 27 ans est lié jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone. Il a déjà disputé 33 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison.

Real Madrid : Varane va être prolongé jusqu’en 2025

A seulement 26 ans, Raphael Varane a déjà un palmarès bien rempli. Champion du monde avec l’Equipe de France en 2018, celui qui est arrivé en provenance de Lens en 2011 a également remporté quatre Ligues des Champions avec le Real Madrid. Titulaire indiscutable dans la charnière centrale madrilène aux côtés de Sergio Ramos, le Français est l’un des hommes forts de Zidane. Cependant, en fin de contrat en juin 2022, Varane pourrait intéresser de nombreux clubs qui cherchent à se renforcer défensivement en recrutant son profil jeune mais déjà très expérimenté. Par conséquent, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de se laisser faire et chercherait déjà à blinder le contrat de son joueur. D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, le Real Madrid se serait mis à travailler pour prolonger le contrat de Raphael Varane. Le club madrilène aimerait étendre de 3 ans le contrat de son défenseur central, soit jusqu’en juin 2025. Pour l’heure, les discussions seraient en cours entre les différentes parties.

Manchester City : Bastoni courtisé

Manchester City n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Alessandro Bastoni, le défenseur de l’Inter Milan. Lors du dernier mercato de Premier League, le club anglais avait tenté de délogé le joueur mais s’était vu opposé un refus de la part du club italien. De son côté, le club lombard, conscient de la possibilité de perdre son joueur âgé de 20 ans, tente de lui faire signer une prolongation de contrat assortie d’une forte revalorisation salariale. Outre Manchester City, le FC Barcelone est également sur les rangs.

Feyenoord : Van Persie

intègre le staffRetraité des terrains depuis la fin de la saison passée et une dernière pige au Feyenoord Rotterdam, Robin van Persie (36 ans) est de retour dans son club formateur. L’ex-international néerlandais (102 sélections, 50 buts) intègre cette fois-ci

le staff et devient l’entraîneur des attaquants, comme l’a déclaré le club sur son site officiel. Le coach de l’actuel 3e d’Eredivisie, Dick Advocaat, l’a annoncé ce jeudi soir après la victoire contre Breda (7-1) en coupe des Pays-Bas. Passé par Arsenal, Manchester United et Fenerbahçe, l’ancien avant-centre apportera de précieux conseils à la jeunesse de l’attaque du Feyenoord, dont fait partie le prometteur Róbert Bozeník (20 ans).

Fiorentina: Retour imminent

pour RibéryFranckRibéry (36 ans, 11 matchs et 2 buts en Série A cette saison) entrevoit le bout du tunnel. Victime d’une lésion du ligament collatéral médial de la cheville droite contre Lecce (0-1), fin novembre, l’ailier de Fiorentina va prochainement reprendre la compétition. En effet, le Français a effectué son retour à l’entraînement collectif vendredi. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur de la Viola, Giuseppe Iachini.

Liverpool : Alisson forfait contre l’Atletico

Victime d’une blessure à la hanche, le gardien Alisson Becker est forfait pour les deux prochains matchs de Liverpool. L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a assuré vendredi en conférence de presse que son portier ne sera pas disponible face à Bournemouth, dans un match qui a eu lieu, hier, en championnat, et contre l’Atletico Madrid, mercredi prochain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Battu (0-1) à l’aller par les Colchoneros, le club de la Mersey devra donc se passer de l’un de ses meilleurs éléments pour espérer se qualifier. A noter qu’Alisson n’a pas été convoqué non plus pour les deux prochains matchs du Brésil.