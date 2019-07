En demi-finale, les Algériens avaient disposé du Nigeria (2-1), dimanche dernier, alors que juste avant, le Sénégal en avait fait de même face à la Tunisie (1-0). Ainsi et après 1980 et 1990, l’Algérie va, enfin, disputer la troisième finale de la CAN. Une longue traversée du désert qui a pris fin grâce à une génération dorée emmenée par un chef d’orchestre nommé Djamel Belmadi. Après avoir bénéficié d’une journée de détente et de décontraction, les joueurs de la sélection algérienne ont commencé à préparer leur finale mardi dernier. Ils sont, donc, bien concentrés sur cette finale face à un adversaire loin d’être un inconnu, pour avoir déjà affronté l’Algérie lors de la phase des poules (victoire de l’Algérie 1-0). Les Verts sont décidés à succéder au Cameroun, éliminé en 8es de finale, dans le palmarès de cette prestigieuse compétition. Auteur jusque-là d’un parcours exceptionnel, l’EN algérienne refuse d’abdiquer à une marche d’une deuxième étoile historique, qui lui tend les bras. Les efforts consentis depuis le 3 juin, jour du début du premier stage préparatif effectué au CTN de Sidi-Moussa doivent être récompensés par ce prestigieux trophée. Etant considéré comme « outsider » même aux yeux des Algériens, les Verts préparaient leur coup avec leurs staffs, à leur tête un technicien bien local, Djamel Belmadi. Au fur et à mesure des matchs, les Verts ont suscité l’admiration de tous, au point où ils se sont imposés enfin, comme favori en puissance pour le titre. Ironie du sort, l’Algérie disputera cette finale face à une vielle connaissance, à savoir le Sénégal qui a la réputation d’« éternel favori sans couronne ». Justement, l’équipe drivée par Aliou Cissé, un autre technicien du cru, veut aussi arracher cette CAN pour la première fois de son histoire. Et c’est là l’enjeu de cette finale qui se jouera certainement sur des détails. L’une des attractions de cette finale sera le face-à-face entre les deux entraîneurs : Aliou Cissé pour le Sénégal contre Djamel Belmadi pour l’Algérie. Après la défaite lors du match du groupe C (0-1), le Sénégal voudra prendre sa revanche. Aliou Cissé sait ce qu’est une finale de CAN pour l’avoir jouée en 2002 au Mali en tant que capitaine des Lions de la Téranga. Les observateurs du football africain ne cessent de parler de cette époque comme celle de la génération dorée du football sénégalais : El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Henri Camara, Bouba Diop, Tony Silva et bien d’autres avaient, la même année, atteint les quarts de finale de la Coupe du monde. 17 ans après, Aliou Cissé est à nouveau en finale de la CAN, en tant que sélectionneur, une rareté sur le continent. L’enfant du pays, de Ziguinchor où il est né il y a 43 ans, sait plus que quiconque que les finales ne se jouent pas, mais se gagnent. Côté algérien, le parcours exemplaire réalisé jusque-là revient en premier lieu à Djamel Belmadi, devenu l’un des sélectionneurs les plus respectés dans ce tournoi continental. En l’espace de dix mois à la tête des Verts, il a réussi son opération de redressement grâce à une méthode efficace, dont le principe est le rapprochement des joueurs, ce qui a fini par créer un excellent état d’esprit au sein du groupe et une communion irréprochable. Dégageant une forte personnalité, sur et en dehors du terrain, l’ancien international algérien (2000-2004) a pu instaurer un climat de solidarité au sein de l’équipe, qui lui a permis de dominer ses adversaires pour se retrouver en finale. Désigné par la FAF en août 2018 pour reconstruire une sélection qui manquait d’inspiration, « Belmadi a réussi à en former deux », en référence à celle dite des titulaires, qui a joué les deux premiers matchs et l’autre des remplaçants, qui a dominé la Tanzanie (3-0), peut-on lire dans une publication devenue populaire sur Facebook. Et le meilleur témoignage au sujet de Belmadi est celui de la star sénégalaise, El Hadji Diouff : « S’il y a quelqu’un à qui je dois tirer chapeau, c’est bien Djamel Belmadi, il a réussi à ranger la maison. J’ai eu l’occasion de le voir la semaine dernière, c’est quelqu’un qui maîtrise son sujet. C’est lui la marque de l’équipe, on le voit sur le banc. Il est excité, il est dans le jeu et sait ce qu’il fait. Grand respect pour lui.» Sur le plan de l’effectif, Belmadi ne doit donc pas changer son équipe qui gagne et il reconduira certainement le même onze qui a battu le Nigeria. Quant à Cissé, il doit juste faire sans Koulibaly suspendu pour cumul de cartons. Ce vendredi, donc, et même si le fait de rencontrer les Lions de la Téranga pour la deuxième fois dans cette compétition semble être un avantage pour l’Equipe nationale, il n’en demeure pas moins que le Sénégal reste et restera l’une des équipes les plus redoutables du continent, d’où la vigilance qui doit être de mise face à un adversaire cherchant non seulement à s’adjuger le premier titre de son histoire, mais également prendre sa revanche après l’unique défaite concédée en phase de poules.