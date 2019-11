Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, montre la voie à ses joueurs, avant de recevoir la Zambie ce soir à 20h au stade Mustapha-Tchaker de Blida: « Il est toujours très important de bien démarrer cette phase de qualification, notamment à domicile. » Le coach national reconnaît d’ailleurs que « rien ne sera facile », mais n’a pas omis d’ajouter qu’« on se doit de remporter les trois points à domicile ». «

Le match face à la Zambie ne sera pas uniquement difficile sur papier », note-t-il, avant de poursuivre qu’« il est aussi difficile par rapport à la double confrontation lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (double victoire de la Zambie, NDLR) ». « Je pense que le fait d’avoir perdu six points face à eux constituera une motivation pour nous », a précisé Belmadi lors de sa dernière conférence de presse mardi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger). Sur le plan de l’effectif, le sélectionneur de l’EN n’a pas du tout chamboulé son « équipe qui gagne », dans la mesure où, l’équipe type composée des champions d’Afrique débutera ce premier match dans la perspective de le gagner et, ainsi, poursuivre son invincibilité, comme l’a si bien rappelé Belmadi.

De plus, une victoire serait bien motivante pour la seconde rencontre en déplacement à Gaborone face au Bostwana, drivée par un autre coach algérien, à savoir Adel Amrouche, un vrai spécialiste des terrains africains. Belmadi a convoqué 23 joueurs, dont trois nouveaux, à savoir Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Réda Halaïmia (Beerschot VA/Belgique) et Adam Zorgane (Paradou AC). De plus, il a fait également un appel à d’anciens joueurs, dont Soudani et Belkabla. Mais, ces joueurs ne devraient en principe pas débuter la partie dans la mesure où, les titulaires habituels sont bien prêts et ne souffrent d’aucune blessure. C’est dire que la stabilité constitue la première force d’une sélection nationale. Mais en face, ce soir, la Zambie est une sélection qui a fait très mal aux verts en 2017. Et c’est donc avec un certain esprit de « revanche » que Belmadi motive ses joueurs, afin de sortir le grand jeu pour entamer cette nouvelle campagne africaine avec une victoire surtout à domicile.

Or, il se trouve que l’Algérie est championne d’Afrique. Et du coup, elle devient par « tradition » l’équipe à battre. Le sélectionneur de la Zambie, Aggrey Chiyangi, annonce déjà la couleur et l’objectif de son équipe en déplacement à Alger en affirmant : « On est venu avec l’ambition de battre le champion d’Afrique. »

Pour le sélectionneur des Chipolopolo, sa mission ne sera, certainement, pas facile, « mais dans le football tout est possible ». « J’ai prévenu mes joueurs que l’Algérie de maintenant est bien différente de celle d’il y a deux ans », a-t-il dit, allusion faite à celle qui a été battue par la sélection zambienne en 2017. Sur le plan de l’effectif, le coach des Chipolopolo a fait appel à 13 joueurs évoluant à l’étranger et 8 locaux pour les matchs contre l’Algérie et devant le Zimbabwe, le 19 octobre à Lusaka pour le compte de la 2e journée des éliminatoires e la CAN.

En tout cas, la pression serait bien sur les épaules de Mahrez et ses compatriotes dans ce match. Les Verts retrouvent leur public pour le premier match officiel post-CAN avec l’esprit de séduire et engranger les trois points. Cela est dans leurs cordes, certes, mais la vigilance doit être de mise. La rencontre de ce soir sera officiée par un trio éthiopien emmené par Bamlak Tessema Weyesa, assisté par Kindie Mussie et Tigle Gizaw Belachew.

Le quatrième arbitre est également éthiopien, il s’agit de Tewodros Mitikuz Cela se passe au moment où le Zimbabwe rencontrera le Botswana, adversaire des Verts le 18 du mois en cours à Gaborone et ce, pour le compte du groupe « H » de cette CAN 2021. A rappeler, enfin, que les deux premiers de ce groupe « H » se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2021 prévue en juin et juillet au Cameroun.

51 pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront le tournoi final.

On connaîtra les qualifiés à l’issue des 152 matchs des éliminatoires, organisés entre octobre 2019 et novembre 2020.