Prévu initialement, mardi dernier, le match entre le CR Belouizdad et les Kenyans de Gohr Mahia aura lieu, finalement, ce soir à partir de 20h45 au stade du 5-Juillet d'Alger. Ce match comptant pour la manche aller du premier tour de la Champions League, ne sera nullement facile pour les Algériens. Déjà que leur adversaire de la soirée est un habitué de la compétition, et qui ne se déplacera certainement pas pour faire de la figuration. Ceci, même s'il faut dire que les Kenyans se déplaceront avec un effectif amoindri, après la défection de quelques éléments clés, en conflit avec leurs dirigeants pour des raisons financières. En sus, les Belouizdadis, qui se sont préparés pour jouer mardi dernier, voient leur plan de travail chamboulé par cette reprogrammation. Pour le coach du champion d'Algérie en titre, Franck Dumas, il ne faut surtout pas rester focalisé sur cette histoire, puisque le plus important, à l'heure actuelle, est de trouver la meilleure formule qui permettra à son équipe de réaliser un résultat probant, afin d'aborder la seconde manche, à Nairobi, avec moins de pressions et de difficulté. Ce décalage de la rencontre a eu, en parallèle, quelques points positifs. Déjà que Dumas a pu apporter quelques réglages sur son équipe, afin de présenter le meilleur visage possible, ce soir. En sus, le responsable technique a pu récupérer son défenseur axial, Zakaria Khali, qui devrait composer la charnière centrale avec Sofiane Bouchar, en l'absence de Chouaib Keddad, blessé et indisponible pour deux semaines. Outre Keddad, des absences à la pelle seront enregistrées aujourd'hui dans l'effectif belouizdadi, avec Tariket, Nessakh, Bousseliou, Aïboud, Saâd et Djerrar, blessés. Fort heureusement pour les Rouge et Blanc de la capitale qu'ils retrouveront, à cette occasion, leur meneur de jeu, Amir Sayoud, absent lors du dernier derby face au NA Hussein Dey, en championnat (2-0), étant suspendu pour contestation de décision de l'arbitre. En outre, la nouvelle recrue, Islam Bakir, a été convoquée dans la liste des joueurs retenus pour cette rencontre. Depuis que la décision a été prise par la CAF de décaler ce match pour ce soir, le coach français a insisté auprès de ses joueurs afin de garder leur concentration au maximum et ne laisser aucun aspect extra-sportif venir les perturber. Les joueurs, qui ont continué à se préparer dans une ambiance bon enfant, ont rassuré leur entraîneur que rien ne viendra stopper leur bonne marche, eux qui restent, depuis l'entame de la saison, sur une série de 4 victoires et un match nul, sur les cinq rencontres disputées jusque-là. C'est dire, donc, que tous les moyens sont bons pour les Belouizdadis afin de l'emporter. Et c'est tout le mal que les Algériens leur souhaitent.