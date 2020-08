Annoncé dans le viseur du Stade Rennais, l'attaquant international algérien, Islam Slimani, ne devrait finalement pas rejoindre le club breton. Le Stade Rennais serait tout proche de conclure l'arrivée de l'attaquant d'Amiens Guirassy contre un chèque de 15 millions d'euros. La signature de l'attaquant de 25 ans devrait éloigner celle de Slimani. Un club italien se serait lui aussi joint à la liste des prétendants: il s'agit de la Fiorentina, selon France Football. Au sein du club toscan, l'Algérien pourrait retrouver un certain Franck Ribéry et former un duo qui pourrait faire saliver les fans de foot italien et générer des sueurs froides chez les défenseurs adverses.