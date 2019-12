Le président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, a expliqué ce qui a motivé son instance à vouloir décerner à Karim Benzema la médaille de l’ordre du mérite olympique. « Il a toujours prouvé son amour pour l’Algérie, il mérite d’être honoré », a-t-il expliqué.

L’attaquant du Real Madrid était attendu le 27 du mois courant en Algérie, avant que la décision ne soit prise de reporter cette visite. Dans des propos rapporté par le site spécialisé, La Gazette du Fennec, le représentant de Benzema en Algérie a apporté des précisions sur l’invitation du COA et le désir profond du joueur de visiter « très prochainement » l’Algérie avec ses deux enfants. « Benzema avait programmé de passer 4 jours de repos dans son pays d’origine pour se rendre au village de son père à Béjaia et effectuer une virée à Oran, où réside encore une bonne partie de sa famille du côté maternel », indique La Gazette du Fennec, ajoutant qu’« ayant eu vent d’une arrivée imminente de l’international français en Algérie, le président de COA Mustapha Berraf s’est empressé de lui adresser une invitation officielle pour lui remettre la distinction honorifique de l’Ordre de Mérite Olympique qu’il n’a nullement sollicité et à laquelle il n’a d’ailleurs pas répondu de manière concrète ». Selon le représentant en question, « cette visite est finalement reportée ». « Benzema ne devait absolument pas se rendre en Algérie pour simplement répondre à une décoration olympique du COA, mais pour effectuer une visite familiale qu’il rêve d’accomplir depuis de nombreuses années », a-t-il dit. Selon le site algérien, « touché par les critiques acerbes des internautes après la publication de notre article, le célèbre attaquant franco-algérien a décidé finalement de reporter son séjour en Algérie à une date ultérieure pour éviter toute confusion ». Une visite, ajoute-t-on, qui a été mainte fois repoussée, « mais qu’il compte absolument effectuer durant l’année 2020 en y associant aussi un volet caritatif en faveur des enfants de quartiers populaires à Alger ».