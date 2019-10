La Zambie, premier adversaire de l’Algérie en qualifications de la CAN-2021, disputera deux matchs amicaux contre le Niger et le Bénin le mois en cours, dans le cadre des prochaines dates FIFA, a annoncé la Fédération zambienne. Les Chipolopolo se rendront d’abord à Niamey pour affronter le Niger le 10 octobre et rallieront ensuite Porto-Novo pour croiser le fer avec les Ecureuils du Bénin le 13 du même mois. En prévision de ces deux rencontres amicales, le sélectionneur de la Zambie a convoqué 22 joueurs. Les stars européennes Fashion Sakala de KV Oostende en Belgique, Enock Mwepu et Patson Daka du champion autrichien RB Salzbourg, ne seront pas de la tournée ouest-africaine. La Zambie affrontera l’Algérie le 11 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida et le Zimbabwe à domicile à Lusaka le 16 du même mois.