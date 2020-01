Les 16 sélections nationales, dont l’Algérie, sont déjà arrivées en Tunisie pour prendre part à la 24e édition de la coupe d’Afrique des nations de handball, dont le coup d‘envoi sera donné aujourd’hui. Le tournoi débutera avec la participation de 16 sélections, en course pour décrocher le billet qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo 2020, promis au vainqueur de la CAN-2020, et l’un des six billets disponibles pour l’édition 2021 du Mondial de la discipline prévu en Egypte. Le coordinateur au sein du comité d’organisation de la CAN, Abdelkader Boudriga a fait savoir, dans une déclaration à l’agence TAP, que plus de 900 visiteurs entre sportifs, techniciens, officiels et arbitres, sont attendus à cette occasion, outre un nombre important de supporters des pays en lice, ce qui en fait une véritable liesse sportive et touristique. « La Tunisie est fin prête pour accueillir cet évènement continental », a-t-il ajouté. Selon Boudriga, le comité d’organisation de la CAN compte sur l’apport des membres du « Club Tunisie » en tant que structures d’experts et de dirigeants de handball, à même de hisser le niveau de ce rendez-vous, devenu un défi national. « Tous les intervenants dans le domaine du handball ont été conviés pour réfléchir aux moyens susceptibles de garantir le succès de la compétition », a assuré le coordinateur. Ce dernier affirme, par ailleurs, que plusieurs personnalités des domaines du sport et de la culture de Tunisie et d’ailleurs ont été conviées à assister à la CAN, indiquant que la Tunisie abritera en marge de la compétition les différentes activités afférentes aux structures de la Confédération africaine de handball (CAHB). Le Sept algérien figure dans le groupe D en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie. Il entame, aujourd’hui, son aventure en donnant la réplique à la Zambie.