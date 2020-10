La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA), en butte à des contraintes financières, souhaite une contribution de divers partenaires pour financer le déplacement de sa sélection nationale pour affronter l'Algérie le 12 novembre dans le cadre des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021. Le vice-président par intérim de la ZIFA, Philemon Machana, a déclaré au quotidien NewsDay qu'il espérait que d'autres parties prenantes telles que le gouvernement, contribueraient à subventionner le voyage en Algérie. La Fédération zimbabwéenne devrait débourser plus de 200 000 dollars pour le match à l'extérieur, puisque l'équipe utilisera un avion affrété du fait qu'il n'y a pas de vols directs sur Alger. L'offre la moins chère reçue à ce jour s'élève à 152 000 dollars. Dans sa quête de trouver des moyens de réduire la facture du déplacement, l'organisme de football compte également sur les parents d'une vingtaine d'étudiants bloqués en Algérie qui pourraient profiter de la disponibilité de l'avion affrété pour rentrer chez eux, selon la même source. «C'est une situation très difficile car il n'y a pas de vols sur l'Algérie», a déclaré Machana, ajoutant: «L'option que nous avons est d'affréter un avion, mais là encore, c'est une route coûteuse car le devis le moins cher pour un avion de 40 places est de 152 000 dollars (...) Nous explorons donc les options d'un avion plus grand, car il y a environ 20 étudiants qui sont actuellement en Algérie et qui veulent rentrer chez eux.» «Nous espérons donc que nous pourrons avoir des partenaires comme le gouvernement et les parents de ces enfants à bord pour aider à subventionner le voyage. C'est vraiment difficile, mais nous avons l'obligation d'accomplir le projet et nous devons trouver un moyen pour y arriver», a-t-il souhaité. L'Equipe nationale d'Algérie accueillera d'abord le Zimbabwe, le 12 novembre, au stade olympique du 5-Juillet d'Alger (20h30), avant de se déplacer à Harare pour affronter les Warrios le 16 du même mois (16h). À l'issue de la 2e journée du groupe H, l'Algérie occupe la 1ère place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec

0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.