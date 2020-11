Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a reconnu dimanche que la reprise du championnat national, suspendu depuis mars dernier, «sera très complexe à réaliser», au vu de la situation sanitaire liée au coronavirus. «Les salles sont toujours fermées, les clubs n'ont pas encore repris les entraînements. Je pense que l'idée de poursuivre le précédent exercice semble très complexe à réaliser. La préservation de la santé d'autrui est le plus important aujourd'hui, même si nous avons des plans en tête», a indiqué à l'APS le premier responsable de la FAHB. Les différents championnats de handball restent suspendus depuis le mois de mars dernier, sur décision du MJS en raison de la pandémie de Covid-19. «La reprise des entraînements et du championnat ne dépend pas de nous. Nous devons attendre le feu vert des autorités. Je comprends qu'il s'agit d'une situation difficile à vivre pour nos clubs, mais au risque de me répéter, c'est plus fort que nous», a-t-il ajouté.