Le sélectionneur de l'Equipe nationale de football des moins de 17 ans (U17), Mohamed Lacet, a dévoilé une liste élargie de 25 joueurs convoqués pour un stage prévu du 27 septembre au 10 octobre prochain à l'académie de Khemis Miliana (Aïn Defla), a annoncé la Fédération algérienne (FAF) sur son site. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), prévu en Algérie et qualificatif à la CAN-2021 au Maroc. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), la FAF souligne qu'un «protocole sanitaire est mis en place par la commission médicale de la FAF pour la prise en charge des joueurs et l'ensemble du staff, ainsi que le personnel chargé du déroulement du stage». L'académie de la FAF et le Paradou AC sont les plus représentés dans cette liste avec respectivement 8 et 7 joueurs retenus.