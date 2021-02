Le sélectionneur de l’Equipe nationale d’Algérie des U17, Mohamed Lacete, a fait appel à 24 joueurs locaux, pour un stage du 5 au 13 février au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue de la phase finale de la CAN-2021 prévue, au Maroc du 13 au 31 mars. Il s’agit du premier rassemblement de la sélection nationale, depuis sa qualification pour la phase finale de la CAN-2021.

Les Verts ont terminé en tête du classement du tournoi de l’UNAF, disputé à Alger du 18 au 24 janvier.

L’Algérie s’est imposée face à la Libye (3-2), avant de faire match nul lors du second et dernier match contre la Tunisie (1-1). La dernière participation de l’Algérie à la CAN des U17 remonte à 2009, lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1). Outre l’Algérie et le Maroc (pays hôte), six autres nations ont validé leur billet pour la CAN- 2021 : le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du Sud, et la Zambie, en attendant de connaître les quatre derniers qualifiés, à l’issue des qualifications zonales.