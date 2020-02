Le cycliste algérien Azzedine Lagab, sociétaire du GS Pétroliers, a terminé dimanche à la 22e place, lors de la première étape de la 12e édition du tour international cycliste du Rwanda 2020 (23 février - 1e mars), courue entre Kigali Arena et Kimironko sur une distance de 114,4 Km. Lagab a bouclé cette étape inaugurale en 2h45’39», à 40 secondes de retard sur le vainqueur de l’étape le Kazakh Fedorov Yevgeniy (Vino - Astana Motors), auteur d’un chrono de 2h44’59». La deuxième place est revenue à l’Erythréen Mulueberhan Henok (2h45’14»), alors que son compatriote Hailu Biniam (Nippo Delko Provence) a pris la troisième place (2h45’17»). A l’issue de sa victoire, Fedorov Yevgeniy s’empare du maillot jaune de leader. Outre Lagab, quatre autres cyclistes algériens sont présents au Rwanda : Abdelraouf Bengayou, Oussama Chablaoui, Hadj-Bouzid Abderrahmane Karim, et Ayoub Sahiri. La deuxième étape est prévue lundi entre Kigali et Huye sur une distance de 120,5 Km. Organisé depuis 1988, le Tour du Rwanda était une course amateur, jusqu’en 2009. L’année dernière, après 10 ans en catégorie 2.1, l’UCI lui a donné le badge pour le 2.2. Le tenant du maillot jaune est l’Erythréen Merhawi Kudus.