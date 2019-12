Les Algériens Youcef Reguigui (Terengganu Cycling Team) et Azzedine Lagab (VIB Sports) figurent parmi les 15 cyclistes nominés pour le trophée de Cycliste de l’année-2019, dévoilé vendredi par les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo.

Les nominés disputeront la succession de Joseph Areruya (Rwanda - Delko Marseille), lauréat de l’édition 2018 et candidat à sa propre succession.

Les Algériens Reguigui et à un degré moindre Lagab seront en concurrence avec les meilleurs du continent durant l’année 2019, à l’image de l’Angolais Manuel Antonio Dario, surprenant vainqueur du Tour du Faso, de l’Erythréen Merhawi Kudus, lauréat du Tour du Rwanda, son compatriote Didier Munyaneza qui a gagné le Tour du Sénégal il y a quelques semaines. Le prix de Cycliste africain de l’année se tient depuis 2012 et récompense « le coureur qui par ses résultats sur le continent et sur le reste de la planète, a le plus contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain ». Un jury de directeurs sportifs, d’entraîneurs, de dirigeants, de coureurs africains, de journalistes africains et européens vote pour le lauréat. C’est l’ancien champion français Bernard Hinault qui préside ce jury. Le lauréat 2019 sera connu, le 26 janvier 2020, à l’arrivée de la dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo.