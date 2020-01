Après l’élimination du NA Hussein-Dey au stade des 1-es de finale de la coupe d’Algérie face au RC Arbaâ (0-1), l’actuel premier responsable du NAHD, Mourad Lahlou, avait annoncé le limogeage de l’entraîneur Lakhdar Adjali. Mais ce dernier a refusé, défiant son responsable de se présenter samedi au complexe Bensiam et l’empêcher de diriger la séance de reprise. Mais retournement de situation. Peu avant cette séance, Adjali a tenu une conférence de presse durant laquelle il a annoncé son départ. « L’entêtement dans ce sens mènera le club davantage vers le fond. Je suis partant et je ferai part de mon annonce aux joueurs d’ici peu (lors de la séance qui a suivi ce rendez-vous avec les médias, NDLR) », a-t-il annoncé. « C’est Lahlou qui est le mal du NAHD. C’est lui qui a décidé de mon limogeage, mais il n’a pas le courage de me le dire, parce qu’il m’a fait savoir que la décision vient d’en haut », dira Adjali. Et de poursuivre : « Je ne suis pas le genre d’entraîneurs qui laisse les autres s’immiscer dans son travail. Cela n’a pas arrangé les affaires de Lahlou, qui a décidé de me limoger. Il veut un entraîneur qui obéit à toutes ses décisions, ce qu’il n’a pas trouvé chez moi. Mes déclarations où j’avais tiré la sonnette d’alarme et critiqué la manière de gérer du club, laissé livré à lui-même par les actuels dirigeants, n’a pas arrangé ces derniers, qui ne s’y attendaient pas. » L’entraîneur et ancien joueur du NAHD a indiqué que Lahlou a transféré le défenseur Amine Tougai à l’ES Tunis sans informer le staff technique, et fait tout afin de garder au sein de l’effectif des joueurs qui n’ont joué aucune minute et d’autres qui ont montré leurs limites. « Cela doit s’arrêter là. Il faut des solutions dans l’immédiat puisque le club va vers la dérive », regrétte le coach, qui a appelé les supporters, dont lui-même, à ne pas abandonner le club, « qui doit être libéré des mains de ceux qui le prennent actuellement en otage ». « Je n’ai pas besoin d’indemnités après mon limogeage, mais j’ai besoin de voir le NAHD reprendre la place qui est la sienne », affirme-t-il en larmes. Pour sa part, Mahfoud Ould Zemirli, encore président sur les papiers, affirme ne pas être au courant de tout ce qui se passe, puisqu’il n’attend qu’un repreneur se présente pour lui céder ses parts au sein de la SSPA. Il a tenté, dans une intervention à la Radio El Bahdja, de dégager sa responsabilité en l’endossant à Lahlou. Il affirme que c’est Lahlou qui a vendu Tougai à l’ES Tunis, malgré son opposition. « Il est fort possible que ce transfert soit annulé », a indiqué Ould Zemirli, affirmant qu’il n’a aucun lien avec le limogeage de Adjali, « puisque c’est Lahlou avec Saoudi qui l’ont décidé ». Pour sa part, l’ancien défenseur du NAHD, Chaâbane Merzekane, seul ancien joueur à intervenir en ces moments difficiles pour essayer de cordonner entre les différentes parties, a indiqué que le moment n’est pas à l’échange d’accusations, mais à la recherche de solutions qui permettront à l’équipe de travailler en possession de tous les moyens vitaux.