Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou a remporté, mardi soir en Suisse, le 400 mètres / haies du Meeting de Lucerne, avec un chrono de 49.43, devant le Britannique Chris McAlister (49.62) et l’Américain Quincy Downing (49.69).

Outre la victoire, l’Algérien a été satisfait de rester sous la barre des 50 secondes, lui qui a travaillé d’arrache-pied dans cette perspective au cours des derniers mois, afin d’augmenter ses chances de performance lors des importantes échéances internationales à venir, notamment, les Jeux africains au Maroc et les Mondiaux de Doha (Qatar).

«C’était une course relativement facile, J’étais un peu fatigué à cause de la grosse charge des entraînements, mais j’ai assuré », a indiqué Lahoulou au site officiel de la Fédération algérienne d’athlétisme, ajoutant que « la chose la plus importante » pour lui a été d’avoir « réussi à gagner à chaque fois devant de meilleurs athlètes », ce qui constitue selon lui «une bonne chose dans le cadre de la préparation physique». Cependant, « Il faut aussi avoir plus de compétitions dans les jambes », a-t-il précisé, sans omettre de soulever l’importance de l’aspect psychologique dans ce genre d’épreuves, en prévision des prochaines compétitions internationales.

Gagner la course et le diamant offert en cadeau était l’autre objectif de Lahoulou qui est à sa 3e participation à ce meeting de niveau.

Après ce meeting, Lahoulou mettra le cap sur le Championnat national open, qui aura lieu du 25 au 27 juillet courant au stade de Bateau cassé à Bordj El Kiffan (Alger). Par ailleurs, Les Algériens El Hocine Zourkane et Abderezak Khelil se sont qualifiés pour la finale de l’épreuve du 1500m comptant pour la 30e édition des Jeux mondiaux universitaires qui se déroulent à Naples (Italie). Engagé dans la 1ère série des demi-finales, El Hocine Zourkane a pris la première position en 3:42.46 (loin de sa performance personnelle, 3:40.03).

Il a devancé, respectivement, le Britannique Wilson Michael George (3:43.19) et le Belge Baeten Stijn (3:43.49). la finale devait se jouer hier dans la soirée