L'Algérien Abdelmalik Lahoulou, 8e sur 400m haies à Doha, s'est dit satisfait à «100%» de sa prestation aux Championnats du monde-2019 d'athlétisme au cours desquels l'«objectif était de se qualifier en finale». «Je suis content et satisfait à 100%. Dès le début, l'objectif était de faire une finale avec les grands athlètes de la spécialité. J'ai réussi à franchir une étape (dans ma carrière) avec, à la clé, un record d'Algérie et une qualification aux jeux Olympiques», a écrit l'athlète sur sa page Facebook. Revenant sur la finale de lundi, au cours de laquelle il est arrivé huitième et dernier, le natif de Jijel (27 ans) a expliqué qu'il était «fatigué un peu», ce qui l'a empêché de «faire (son) rythme habituel». «Mais on va analyser la course pour savoir où se situe le problème et bien sûr régler ça pour les prochaines compétitions», a-t-il ajouté. Aligné dans le 8e couloir, le champion d'Afrique algérien a réalisé un chrono de 49:46, débordé par le rythme de la course remportée par le Norvégien Karsten Warholm (47.42) qui a réussi à conserver sa médaille d'or remportée en 2017 à Londres. En se qualifiant samedi pour la finale, Lahoulou avait pulvérisé le record national de la distance qu'il détenait depuis 2018 avec la marque de 48.39 (contre 48.47 aux

championnats d'Afrique à Asaba, Nigeria). Avant Lahoulou, aucun hurdler algérien n'avait réussi à se qualifier pour une finale de Championnats du monde. Il est en revanche le 17e Algérien à s'être hissé en finale de Mondiaux d'athlétisme, toutes spécialités confondues.