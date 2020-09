Depuis des années, l'USM El Harrach vit une guerre des clans. Ces derniers temps, la situation a pris une autre tournure, entre le président du conseil d'administration, Mohamed Laïb et ses opposants, composés essentiellement d'actionnaires et d'anciens joueurs. Au final, il semble que ce soit ces derniers qui ont eu gain de cause, après avoir saisi le tribunal d'El Harrach. Celui-ci leur a donné le feu vert pour entamer la procédure de dissolution du CA et, de surcroît, la destitution de son président, Laïb. Autre décision prise, toujours à la demande des actionnaires, celle d'ouvrir une enquête sur la gestion financière de la SSPA depuis sa création en 2010. Tous les bilans, depuis cette année-là, sont demandés par les instances compétentes, afin de mener cette enquête et relever s'il y a eu réellement des anomalies dans la gestion. Une fois la destitution de Laïb actée, un directoire sera mis en place, conformément au décret 15-73 qui fixe le nombre de ses membres de 3 à 5. Il s'agira, toujours selon le même décret, de personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la SSPA, qui seront nommés, pour une durée de 2 à 6 ans. Selon des sources, ce nouveau directoire devrait être composé du président de l'Amicale des anciens joueurs de l'USMH, Abdelkader Méziani, ainsi que des membres du CSA, présidé par Ahmed Kabri et des actionnaires. Toujours selon les mêmes sources, une assemblée générale des actionnaires est programmée (pour) le 17 du mois courant, afin de confirmer ce retrait de confiance et installer le comité de surveillance qui se chargera à son tour d'introniser le directoire. Ceci, en attendant d'accomplir toutes les autres formalités nécessaires qui permettront de tâter le terrain à l'arrivée de Naftal en tant qu'actionnaire majoritaire de la SSPA, comme promis par les autorités publiques nationales. Pour l'ancien attaquant harrachi, Hocine Azizane, qui s'est opposé farouchement à la gestion de Laïb depuis des années, cette décision de la justice est «une grande victoire pour l'USMH», (en) tenant à rendre hommage en premier lieu à l'actionnaire Liamine Saâdou qui, selon lui, a été son grand artisan, en suivant à la lettre les procédures administratives qui devaient être respectées. Ce qui est sûr, en parallèle, c'est que Laïb, qui ne compte pas lâcher prise, va répliquer. Chose qui risque de plonger davantage le club dans le doute, à quelques jours de la reprise des entraînements et de la préparation de la nouvelle saison. Les fans d'Essefra croisent les doigts et espèrent un dénouement dans les meilleurs délais, eux qui ont à coeur de revoir leur équipe en Ligue 1.