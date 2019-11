L’USM Bel Abbès a enfin chassé la guigne qui la poursuivait à domicile depuis le début de cet exercice en signant sa première victoire sur le terrain du stade du 24-Février-1956 face à la JS Kabylie (2-1), lundi soir dans le cadre de la mise à jour du championnat.« Personnellement, je ne crois pas trop à ce genre de réflexion.

Le football est fait de victoires, de défaites et aussi de matchs nuls. Je n’aime pas mettre un quelconque échec à domicile ou à l’extérieur sur le dos de la guigne ou autre chose », a toutefois commenté l’entraîneur de l’USMBA, Abdelkader Iaïche. « Cette victoire est néanmoins très précieuse dans la mesure où elle nous a permis de souffler un peu après la période délicate que vient de traverser l’équipe pour les raisons que tout le monde connaît », a-t-il ajouté. Avant d’accueillir la JSK, la formation de la Mekerra restait sur deux défaites et un nul à domicile. Ses joueurs sont entrés en grève la semaine passée en séchant pas moins de cinq séances d’entraînement pour revendiquer la régularisation de leur situation financière. Même l’entraîneur, lui aussi non encore régularisé, avait menacé de jeter l’éponge. « Ça n’a pas été facile de battre une bonne équipe comme la JSK. Vu notre situation actuelle, nous avons donné la priorité au résultat, car il faut reconnaître qu’on n’a pas rendu une belle copie dans ce match », a avoué Iaïche, qui n’a néanmoins pas voulu s’exprimer sur son avenir avec le club. Il a, en outre, levé le voile sur le cas de certains joueurs qui brillent par leur absence à l’entraînement depuis un bon bout de temps, à l’image de Hamzaoui et Benmoussa en particulier. « Pour le premier nommé, il souffre d’une blessure contractée depuis un mois lors d’un match amical avec la sélection nationale militaire, quant à Benmoussa, il a un problème d’ordre administratif », a souligné le technicien algérois, se disant par contre « outré » par le comportement du défenseur Saâd qui a boycotté la partie alors qu’il était convoqué parmi les 18 joueurs concernés par le rendez-vous. Grâce à sa victoire face aux Canaris, l’USMBA s’est hissée à la 9e place avec 10 points tout en comptant un match en moins.