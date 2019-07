A en croire Skysports, l’actuel manager de Derby County, Frank Lampard, deviendra le nouvel entraîneur de Chelsea dès aujourd’hui en remplacement de Maurizio Sarri, parti à la Juventus Turin. L’ancien milieu de terrain des Blues aurai demandé des garanties à Roman Abramovich concernant ses attentes et surtout les projets du club alors que Chelsea est interdit de recrutement par la Fifa pour les deux prochains mercatos. Pour sa part, Telegraaf annonce que le club de l’ancien milieu de terrain, Derby County, va bel et bien nommer Phillip Cocu au poste d’entraîneur. Le technicien batave, passé par le PSV et Fenerbahçe, est attendu en Angleterre dans les prochaines heures avec tout son staff. Le retour de Lampard chez les Blues se précise d’heure en heure.