Un match qu'il ne fallait pas perdre. Opposé à Manchester City, dimanche, dans le cadre de la 17e journée de Premier League, Chelsea devait s'imposer pour retrouver le Big 5. Mais sur leur pelouse de Stamford Bridge, les Blues ont offert une piètre prestation et ont encaissé une lourde défaite (1-3). Avec des joueurs dépassés face à des Citizens inspirés, Frank Lampard n'a clairement rien à retenir de ce premier match de l'année.

Malheureusement, le technicien anglais va peut-être devoir penser à autre chose. Car avec ce nouveau revers, son équipe en est à une seule victoire sur les sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et en championnat, Chelsea reste désormais sur trois matchs sans le moindre succès. Des résultats très décevants qui pourraient coûter très cher. D'après les informations de The Athletic, Frank Lampard, arrivé sur le banc du club anglais à l'été 2019, se trouve désormais sur un siège éjectable du côté de Londres. Le média britannique affirme que les dirigeants de Chelsea sont déjà à la recherche d'un autre entraîneur pour le futur.

Les mauvais résultats des Blues sont forcément la principale raison, mais il n'y a pas que ça.

La publication affirme également que quelques tensions existent entre l'ancien milieu de terrain et certains de ses hommes, notamment ceux qui ont parfois été écartés du groupe. De plus, l'inefficacité des recrues Timo Werner ou encore Kai Havertz n'aident pas le coach anglais.

Autant de raisons qui font que Frank Lampard pourrait être remercié prochainement. Sauf si les Blues réagissent, contre Morecambe le 10 janvier en FA Cup et surtout face à Fulham en championnat, cinq jours plus tard.