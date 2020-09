L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a profité d’un entretien à BBC Radio 5 Live pour évoquer la situation du milieu de terrain français N’Golo Kanté. En réponse à un intérêt de l’Inter Milan pour le Champion du monde 2018, le technicien des Blues s’est clairement opposé à un transfert de l’ancien joueur de Leicester City, sous contrat jusqu’en juin 2023. « Je pense que presque tous les clubs du monde voudraient N’Golo Kanté. J’ai également vu ces informations. C’est un joueur incroyable et je ne veux certainement pas le perdre, non. Il est fondamental dans ce que j’essaie de faire. On peut évidemment parler des joueurs offensifs que nous avons, mais aussi de quelqu’un comme N’Golo et du travail qu’il fait au milieu de terrain. La saison dernière a été difficile pour lui à cause des blessures. Il a l’air en forme et frais en ce moment, alors non, c’est un gros problème pour moi et bien sûr je veux garder N’Golo. »