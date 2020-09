Le manager de Liverpool avait notamment fustigé «ces clubs qui appartiennent aux états ou aux oligarques russes» visant implicitement Manchester City et Chelsea. Frank Lampard a vivement répondu aux critiques de son homologue: «J'étais moins ennuyé, je l'ai trouvé plus amusant je dirais. Quand vous parlez des propriétaires de clubs en Premier League, je ne pense pas que le secteur d'activité compte d'où qu'ils viennent ou que ce sont des propriétaires très riches. Avec l'histoire de Liverpool, je pense que c'est une histoire fantastique de club au cours des cinq années et que Jurgen Klopp a été là où ils ont réussi à obtenir un recrutement à un niveau vraiment élevé», explique le manager de Chelsea. Et ensuite, Frank Lampard a tenu à justifier ses dépenses de l'été: «Ce que nous avons fait, c'est sortir du dos d'une interdiction, probablement essayé de régler la situation nous-mêmes pour nous aider à nous améliorer, mais je pense que c'est normal. Il ne sert à rien de trop faire le calcul avec ça, nous savons tous que Liverpool a dépensé à un niveau élevé. Ils ont dépensé des sommes énormes. Nous savons qu'ils ont un entraîneur incroyable, des joueurs incroyables et la chose intelligente que Liverpool a fait est de croire en son entraîneur et en son système depuis plusieurs années. C'est une belle histoire mais c'est une histoire qui a dépensé de l'argent pour les joueurs», conclut l'ancien milieu de terrain des Blues.