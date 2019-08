L’accès au stade « Chahid Hamlaoui » de Constantine par billets électroniques a été opérationnel lundi à l’occasion du match comptant pour la deuxième journée du championnat de Ligue 1 entre le CSC et l’USMA (0-0). Première du genre dans cette wilaya, cette opération a été organisée par la direction du CS Constantine et celle du stade Chahid-Hamlaoui en coordination avec la DJS et ce, en application des directives du ministère de tutelle visant à « mieux gérer les événements à grandes affluences dans cette enceinte sportive », a indiqué à l’APS, le chef de service de l’éducation physique et sportive auprès de la DJS, Abdelhamid Houam. L’objectif de cette démarche est également « d’éradiquer toutes formes de fraude des billets de stade » et de « faciliter aux services de sécurité l’identification d’éventuels supporters impliqués dans des actes de sabotage et de violence ». Imprimé sur un papier spécial, le nouveau billet comporte une puce infalsifiable et un code à barres crypté ainsi que les informations sur l’emplacement du supporter, a fait savoir le même responsable soulignant que les appareils de contrôle seront placés à l’entrée du stade en vue « de détecter les tickets invalides et de contrôler, organiser et gérer le flux du public ». La généralisation de l’utilisation du billet électronique dans les autres stades de football permettra de préparer le lancement, « dans les années avenir », du système du « e-ticket », qui consiste en l’achat des tickets de stade sur internet. L’opération de l’acquisition des billets électroniques pour le match CSC-USMA a été lancée lundi après-midi dans les points de vente et les billetteries électroniques du stade. Le prix du nouveau billet oscille entre 200DA pour les gradins et 300DA pour les tribunes couvertes.